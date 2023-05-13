Kahramanmaraş Dulkadiroğlu sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları merak ediliyor. Toplam 8 milletvekilini meclise gönderecek olan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %82,84 ile birinci olmuş, aynı zamanda milletvekilli seçimlerinde de Cumhur İttifakı %83,33 ile zirveyi kaptırmamıştı. İlçedeki 226 bini aşkın vatandaş "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşıldıkça sabah.com.tr ile takip ediliyor. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranları takip ediliyor. Peki, 2023 Dulkadiroğlu seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Dulkadiroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.