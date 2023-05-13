Kahramanmaraş Elbistan sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Kahramanmaraş Elbistan Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Kahramanmaraş Elbistan seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar sabahı itibari ile ülke genelinde 60 milyondan fazla seçmen kurulan sandıklara giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından tüm yurtta gözler YSK'dan gelecek seçim sonuçlarına çevrildi. 2018 seçimlerinde sandığa giden 82 bin Elbistan seçmeni hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde oyunu Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmıştı. 2023 seçimlerinde Elbistan'ın Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak konusu. Peki, 2023 Elbistan seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Elbistan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.