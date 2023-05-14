Kahramanmaraş Pazarcık sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Kahramanmaraş Pazarcık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Kahramanmaraş Pazarcık seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar sabahı itibari ile ülke genelinde 60 milyondan fazla seçmen kurulan sandıklara giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından tüm yurtta gözler YSK'dan gelecek seçim sonuçlarına çevrildi. 2018 seçimlerinde sandığa giden 82 bin Pazarcık seçmeni hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde oyunu Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmıştı. Kahramanmaraş seçim sonuçları da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi kapsamında belirleyici olacak. 2023 seçimlerinde Pazarcık'ın Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak ediliyor. Peki, 2023 Pazarcık seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Pazarcık 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.