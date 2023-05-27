Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:41

Kapaklı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kapaklı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2.tur kararı alınırken Kapaklı seçim sonuçları oy oranları merak ediliyor. Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için geri sayıyor. 2. Tur öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken, Kapaklı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki, Kapaklı'da seçimi kim kazandı? İşte 28 Mayıs Kapaklı seçim sonucu ve oy oranları…