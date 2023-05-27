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Haberler Fotohaber Karabük seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 20:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 20:14

Karabük seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçları ise 2. tur oylamasının ardından belli olacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerine Karabük ilimizde katılan seçmenler cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarını canlı olarak takip etmek isteyerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? sorularına cevap arıyor. 2023 Karabük seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Karabük seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Karabük seçim sonuçları, 28 Mayıs günü 2. turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Karabük ilimizde sandık başına giderek Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanan seçmenler tarafından merak edilerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023

Karabük 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.

Karabük seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından konulan seçim yasaklarının sona ermesinin ardından 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları verileri duyurulmaya başlanacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Karabük Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Karabük seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KARABÜK'TE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Karabük ilimizde 14 Mayıs günü sandık başına giden seçmenlerden 94.396'sı %59.4'le en fazla oyu Recep Tayyip Erdoğan için kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlerden 50.937'sinin oyunu alarak %32.05 oranında, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %7.91 oranında, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise 1.030 oyla %0.65 oranında oy aldı.

Karabük seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan oylamaların sonuçlarına göre en fazla oyu alan parti %35.61 oranında 19.387.412 oyla AK Parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 - 13.791.299 oy, Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 – 5.484.515 oy, İYİ Parti %9.68 – 5.272.482 oya sahip oldu.

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Karabük seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

KARABÜK İLÇELERİ

  • Karabük (İl merkezi)
  • Eflani
  • Eskipazar
  • Ovacık
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