Karabük seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | 28 Mayıs 2023 Karabük cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçları ise 2. tur oylamasının ardından belli olacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerine Karabük ilimizde katılan seçmenler cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarını canlı olarak takip etmek isteyerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? sorularına cevap arıyor. 2023 Karabük seçim sonuçları ve tüm detaylar.