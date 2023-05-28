Karabük seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | 28 Mayıs 2023 Karabük cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Karabük seçim sonuçları, 28 Mayıs günü 2. turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Karabük ilimizde sandık başına giderek Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanan seçmenler tarafından merak edilerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023

Karabük 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.