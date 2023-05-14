Karaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Karaman seçim sonuçları 2023

Karaman seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. 2018 Karaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan almış olduğu 100 bin 977 oy sayısı ile zirveye yerleşmişti. Bu yıl oy kullanma işleminin yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin oy oranları yurdun dört bir yanında araştırılıyor. Seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Karaman'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Karaman seçim sonuçları açıklandı mı, Karaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Karaman seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Karaman 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.