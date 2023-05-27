Karaman seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Karaman seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Karaman ikinci tur seçim sonuçları 2023 sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar günü bugün yurtiçinde milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandığa gitti. Oy kullanma işleminin 17.00 itibariyle bitmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kim kazandı sorusu araştırılmaya başladı. YSK il il açılan sandık sayılarını ve adayların oy oranlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Karaman'da %61,28 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alan aday olmuştu. Peki, Karaman ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Karaman oy sonuçları ile canlı seçim takibi…