Kartal seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kartal genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Kartal ilçesinde ikamet edenler, Kartal seçim sonuçları için en hızlı verilere nereden ulaşacağını araştırıyor. Şehrin kalabalık ilçelerinden biri olan Kartal'da 2018 seçimlerinde 344 binin üzerinde seçmen oy kullanmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanan seçmenler, İstanbul Kartal Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Kartal seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı, 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs akşamı haberimizde yer alacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları için en hızlı ve anlık veriler sabah.com.tr'de.