Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kartal seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kartal genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:54

Kartal seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kartal genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Kartal ilçesinde ikamet edenler, Kartal seçim sonuçları için en hızlı verilere nereden ulaşacağını araştırıyor. Şehrin kalabalık ilçelerinden biri olan Kartal'da 2018 seçimlerinde 344 binin üzerinde seçmen oy kullanmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanan seçmenler, İstanbul Kartal Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Kartal seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı, 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs akşamı haberimizde yer alacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları için en hızlı ve anlık veriler sabah.com.tr'de.

Kartal seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kartal genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

Kartal seçim sonuçları ekranından ilçedeki oy oranları dağılımını inceleyerek açılan sandıklardan çıkan oyları canlı olarak takip edebilirsiniz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 28. Dönem milletvekili seçimleri için yurt dışındaki Türk vatandaşları geçtiğimiz haftalarda oy işlemlerini tamamladı. Yurt içi seçimler için 14 Mayıs'ta 81 ilde sandıklar kurulurken, İstanbul'un Kartal ilçesinde ikamet eden vatandaşlar Kartal seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Kartal Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları; sandıkların açılmasının hemen ardından sabah.com.tr'de yer alacak. İşte sabah.com.tr genel seçim sonuçları sayfası ile oy oranları.

Kartal seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kartal genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KARTAL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Kartal seçim sonuçları sayfası; 14 Mayıs akşam saatlerinde sandıkların açılmasıyla beraber anlık olarak güncellenecek. Sabah.com.tr Kartal seçim sonuçları sayfası ile ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına, oy oranlarına ulaşabilirsiniz. Kartal ilçesinde ve mahallelerinde en çok hangi adayın oy aldığını 2023 genel seçim sonuçları ekranı aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Kartal Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kartal seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kartal genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KARTAL KAÇINCI BÖLGEDE?

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal ilçesi, seçimlerde 1. Bölgede yer alıyor. 1. seçim bölgesinde yer alan diğer ilçeler ise şu şekilde;

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

Kartal seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kartal genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KARTAL 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %45,10

MUHARREM İNCE - %44,04

MERAL AKŞENER - %5,09

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %4,62

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %0,94

DOĞU PERİNÇEK - %0,20

SON DAKİKA