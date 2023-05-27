Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:00

Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kartal seçim sonuçları, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 368 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilçeyle ilgili araştırmalar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için incelemeler sürerken vatandaşlar; Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İkinci tur oy pusulasında yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile YSK'nın açıkladığı canlı veriler ışığında Kartal seçim sonuçları sayfası.

Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kartal seçim sonuçları ekranı; 2. turda bu ilçede hangi adayın ne kadar oy aldığını merak eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye sandığa giderek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verdi. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları, oy veren vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. 28 Mayıs'ta oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından YSK 2. tur seçim sonuçları verilerini yayınlayacak, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranı da böylece güncellenecek. Böylece İstanbul Kartal seçim sonuçları sayfası üzerinden oy oranları ne oldu, kim kazandı sorularının yanıtına ulaşabilir, canlı verileri inceleyebilirsiniz.

Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs akşamı sandıkların kapanacağı ve oy verme işleminin tamamlanacağı saat 17:00 olarak duyuruldu. Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. Her açılan sandıktan çıkan rakamlar sabah.com.tr Kartal seçim sonuçları ekranında yer alacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

İstanbul Kartal Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KARTAL'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye 2023 genel seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Seçimlerde sonuca ulaşılamaması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. 14 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerde Kartal'daki sonuçlar şu şekilde;

14 Mayıs'ta 334 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı Kartal'da Recep Tayyip Erdoğan %40.71 oy oranıyla 135 bin 880; Kemal Kılıçdaroğlu ise %54.39 oy oranıyla 181 bin 556 oy kazandı.

Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KARTAL'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

CHP: %35,09

AK Parti: %31,52

İYİ Parti: %8,80

Yeşil Sol: %5,65

MHP: %5,59

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

28 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında; yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Buna göre oy pusulası aşağıdaki gibi şekillenecek;

SON DAKİKA