Kartal seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kartal seçim sonuçları, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 368 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilçeyle ilgili araştırmalar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için incelemeler sürerken vatandaşlar; Kartal seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İkinci tur oy pusulasında yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile YSK'nın açıkladığı canlı veriler ışığında Kartal seçim sonuçları sayfası.