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Haberler Fotohaber Kartepe seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:47

Kartepe seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kartepe seçim sonuçları, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanan on binlerce tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için incelemeler sürerken vatandaşlar; Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İkinci tur oy pusulasında yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile YSK'nın açıkladığı canlı veriler ışığında Kartepe seçim sonuçları sayfası.

Kartepe seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kartepe seçim sonuçları ekranı; 2. turda bu ilçede hangi adayın ne kadar oy aldığını merak eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları, oy veren vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. 28 Mayıs'ta oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından YSK 2. tur seçim sonuçları verilerini yayınlayacak, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranı da böylece güncellenecek. Böylece Kocaeli Kartepe seçim sonuçları sayfası üzerinden oy oranları ne oldu, kim kazandı sorularının yanıtına ulaşabilir, canlı verileri inceleyebilirsiniz.

Kartepe seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs akşamı sandıkların kapanacağı ve oy verme işleminin tamamlanacağı saat 17:00 olarak duyuruldu. Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. Her açılan sandıktan çıkan rakamlar sabah.com.tr Kartepe seçim sonuçları ekranında yer alacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Kocaeli Kartepe Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Kartepe seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KARTEPE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye 2023 genel seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Seçimlerde sonuca ulaşılamaması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. 14 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerde Kartepe'deki sonuçlar şu şekilde;

14 Mayıs'ta on binlerce seçmenin oy kullandığı Kartepe'de Recep Tayyip Erdoğan %58.29 oy oranıyla 53.331; Kemal Kılıçdaroğlu ise %34.55 oy oranıyla 31.606 oy kazandı.

Kartepe seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KARTEPE'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti: %42,80

CHP: %20,88

İYİ Parti: %10,32

MHP: %7,00

YENİDEN REFAH: %6,98

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Kartepe seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Kartepe seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

28 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında; yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Buna göre oy pusulası aşağıdaki gibi şekillenecek;

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