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Haberler Fotohaber Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:03

Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 2023 seçimlerinde Kastamonu Taşköprü'de sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve 28. Dönem milletvekillerinin belli olacağı seçimde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti adayları için oy kullanacak olanlar Kastamonu Taşköprü seçim sonuçlarını merak ederek 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ve tüm ayrıntılar.

Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kastamonu Taşköprü ilçesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için oy kullananlar Yüksek Seçim Kurulu verileriyle Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları oy oranlarını merak ederek 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları oy oranları YSK yasaklarının sona ermesiyle burada olacak.

Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Kastamonu Taşköprü Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.


Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KASTAMONU 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %68.95

Muharrem İnce: %19.82

Meral Akşener: %9.84

Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KASTAMONU 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %52.25

MHP: %20.45

CHP: %15.49

İYİ PARTİ: %9.49

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