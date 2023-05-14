Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları! 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 2023 seçimlerinde Kastamonu Taşköprü'de sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve 28. Dönem milletvekillerinin belli olacağı seçimde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti adayları için oy kullanacak olanlar Kastamonu Taşköprü seçim sonuçlarını merak ederek 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 2023 Kastamonu Taşköprü seçim sonuçları ve tüm ayrıntılar.