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Haberler Fotohaber Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:58

Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Katılımevim halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar, büyüklüğü kaç gibi sorular yanıt arıyor. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. talep toplama işlemleri 6 Haziran'da başladı ve yarın saat 17.00 itibariyle sona erecek. KTLEV bist koduyla talep toplama işlemi başlarken yatırımcılar Katılımevim halka arz hangi bankalar sorusunu yöneltiyor. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Katılımevim halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?

KTLEV Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz başlamış durumda. Yarın sona erecek olan Katılımevim halka arz işlem tarihi gündemdeki yerini koruyor. Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi hisselerin halka arz sonuçları, yatırımcıları gündemi arasında yer aldı. Peki, Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? İşte konu hakkında son dakika haberler

Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! KATILIMEVİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayladı.

Kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firması olan Katılımevim paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

Katılımevim halka arz tarihleri 6-7 Haziran 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 6 Haziran Salı saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 7 Haziran Çarşamba saat 17.00'de sona erecek.

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Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?

KATILIMEVİM HİSSE KODU NEDİR?

Katılımevim hisse kodu #KTLEV olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?

KATILIMEVİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Katılımevim hisse fiyatı 13,43 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 13,43 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

150.000.000 TL sermayeye sahip Katılımevim, halka arz süreci sonunda 30.000.000 TL'lik sermaye artışına giderek, 180.000.000 TL toplam sermayeye ulaşacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 805 Milyon TL olarak açıklandı.

Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?

KATILIMEVİM KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Katılımevim halka arzında toplamda 30,000,000 Lot pay dağıtılacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Dağıtılacak payların yüzde 25'i halka açık olacak.

Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası)

- 1 Mlyon katılım: 60 Lot (806 TL).

- 1.2 Mlyon katılım: 50 Lot (672 TL).

- 1.4 Mlyon katılım: 43 Lot (578 TL).

- 1.6 Mlyon katılım: 38 Lot (511 TL).

- 1.8 Mlyon katılım: 33 Lot (444 TL).

- 2 Mlyon katılım: 30 Lot (403 TL).

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