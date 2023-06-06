Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:58

Katılımevim halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, eşit mi oransal mı? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Katılımevim halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar, büyüklüğü kaç gibi sorular yanıt arıyor. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. talep toplama işlemleri 6 Haziran'da başladı ve yarın saat 17.00 itibariyle sona erecek. KTLEV bist koduyla talep toplama işlemi başlarken yatırımcılar Katılımevim halka arz hangi bankalar sorusunu yöneltiyor. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Katılımevim halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar