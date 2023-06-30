KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde Kayseri son dakika haberi geldi. Merkez üssü Sarız olarak kayıtlara geçen sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden oldu. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Kayseri deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 6,1 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Kayseri'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 30 Haziran 2023 Kayseri depremi hakkında merak edilenler...