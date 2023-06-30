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Haberler Fotohaber KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula
Giriş Tarihi: 30.06.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 08:04

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberi: Kayseri deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Kayseri ili Sarız merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 6,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 30 Haziran 2023 Kayseri deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA: 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde Kayseri son dakika haberi geldi. Merkez üssü Sarız olarak kayıtlara geçen sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden oldu. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Kayseri deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 6,1 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Kayseri'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 30 Haziran 2023 Kayseri depremi hakkında merak edilenler...

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA: 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAYSERİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, Kayseri ili Sarız ilçesinde saat 07.12'de bir deprem meydana geldi.

3,6büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA: 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Sarız (Kayseri)

Tarih:2023-06-30

Saat:07:12:55 TSİ

Enlem:38.301 N

Boylam:36.381 E

Derinlik:6.1 km

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA: 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA: 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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