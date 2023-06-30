KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberi: Kayseri deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Kayseri ili Sarız merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 6,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 30 Haziran 2023 Kayseri deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...