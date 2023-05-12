Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

409.005 nüfuslu Kayseri Kocasinan'da seçim sonuçları merakla bekleniyor. YSK "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' açıklamasında bulundu. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber ise sandıklar açılmaya başlanacak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) Kayseri Kocasinan seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları belli olacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı. İşte Kayseri Kocasinan seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları listesi