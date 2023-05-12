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Haberler Fotohaber Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 21:12

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

409.005 nüfuslu Kayseri Kocasinan'da seçim sonuçları merakla bekleniyor. YSK "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' açıklamasında bulundu. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber ise sandıklar açılmaya başlanacak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) Kayseri Kocasinan seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları belli olacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı. İşte Kayseri Kocasinan seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları listesi

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Belirlenen saatler aralığında oylar kullanılırken oy kullanma işleminin sona ermesiyle görevliler sandıkları açıyor. Peki, Kayseri Kocasinan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Kayseri Kocasinan seçim sonucu partilerin oy oranı

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

KAYSERİ KOCASİNAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Kayseri Kocasinan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

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Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

KAYSERİ KOCASİNAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %70,12

Muharrem İnce: %18,89

Meral Akşener: %8,63

Selahattin Demirtaş: %1,11

Temel Karamollaoğlu: %1,11

Doğu Perinçek: %0.15

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz

KAYSERİ KOCASİNAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE…

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
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