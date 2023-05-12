Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: Kayseri Kocasinan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Belirlenen saatler aralığında oylar kullanılırken oy kullanma işleminin sona ermesiyle görevliler sandıkları açıyor. Peki, Kayseri Kocasinan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Kayseri Kocasinan seçim sonucu partilerin oy oranı