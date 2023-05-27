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Haberler Fotohaber Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:58

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı için ikinci kez sandık başına gidilirken Kayseri ilinin Kocasinan seçim sonuçları 2023 canlı verilerle merak ediliyor. Güncel oy oranları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada oy sonuçları son dakika verileri ile açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile açılan sandık oranı ve sonuçları araştırılıyor. Kocasinan seçim sonucu bölgede yaşayanların gündeminde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ilçe özelinde yayımlanıyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Kayseri Kocasinan seçim sonuçları…

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için sandık başına gidiyor. Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncellenerek duyurulacak. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Kocasinan seçim sonucu oy oranları ile belli olacak. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023 nasıl? YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kocasinan seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KOCASİNAN'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Kocasinan'da oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Kocasinan adayların oy sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %27.91

Recep Tayyip Erdoğan: %62.51

Sinan Oğan: %9.23

Muharrem İnce: %0.36

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Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)


Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

KAYSERİ KOCASİNAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %70,12

Muharrem İnce: %18,89

Meral Akşener: %8,63

Selahattin Demirtaş: %1,11

Temel Karamollaoğlu: %1,11

Doğu Perinçek: %0.15

İTTİFAKLAR: CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKINDA HANGİ PARTİLER VAR?

Cumhur İttifakı: Ak Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah

Millet İttifakı: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, DP

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

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