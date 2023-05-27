Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için sandık başına gidiyor. Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncellenerek duyurulacak. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Kocasinan seçim sonucu oy oranları ile belli olacak. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Kayseri Kocasinan seçim sonuçları 2023 nasıl? YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocasinan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?