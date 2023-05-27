Kayseri Melikgazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Melikgazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı için ikinci kez sandık başına gidilirken Kayseri Melikgazi seçim sonuçları 2023 canlı verilerle merak ediliyor. Güncel oy oranları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada oy sonuçları son dakika verileri ile açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile açılan sandık oranı ve sonuçları araştırılıyor. Melikgazi seçim sonucu bölgede yaşayanların gündeminde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ilçe özelinde yayımlanıyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Kayseri Melikgazi seçim sonuçları…