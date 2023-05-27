Kayseri Melikgazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Melikgazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için sandık başına gidiyor. Kayseri Melikgazi seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Kayseri Melikgazi seçim sonucu oy oranları ile belli olacak. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Kayseri Melikgazi seçim sonuçları 2023 nasıl? YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Melikgazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?