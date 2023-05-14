KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplayacağı milletvekili seçimlerinde Kırıkkale ilimizde oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı Kırıkkale oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalara devam ediyor.

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale seçim sonuçları ile tüm detaylar şöyle;