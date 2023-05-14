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Haberler Fotohaber KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:17

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Kırıkkale seçim sonuçları, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrasında kamuoyu tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı için oy kullanan Kırıkkaleli seçmenler, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Kırıkkale oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 2023 Kırıkkale seçim sonucu ve tüm detaylar.

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplayacağı milletvekili seçimlerinde Kırıkkale ilimizde oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı Kırıkkale oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalara devam ediyor.

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale seçim sonuçları ile tüm detaylar şöyle;

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Kırıkkale Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  2. MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  3. KEMAL KILIÇDAROĞLU
  4. SİNAN OĞAN
KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1-MUSTAFA KAPLAN

2-ERGÜN TEKİN

3-MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

MHP

1-HALİL ÖZTÜRK

2-MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

3-MENDERES ERAY

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1-AHMET ÖNAL

2-ÖMER ELDEMİR

3-ÜMİT DUMAN

İYİ PARTİ

1-BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

2-ORHAN KILIÇ

3-SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK

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