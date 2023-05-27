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Haberler Fotohaber Kırıkkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 21:55

Kırıkkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri sonrasında 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek için sandık başına gitti. Canlı yayından Kırıkkale cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları - oy sonuçları öğrenilmek istenerek Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları merak edilerek Kırıkkale seçim sonucu, kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kırıkkale seçim sonucu ve tüm detaylar.

Kırıkkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur sonuçları Kırıkkale ilimizde oy kullanan seçmenler tarafından Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kim kazandı merak edilerek Kırıkkale seçim sonucu, kim kazandı? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Kırıkkale 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.

Kırıkkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları oy verme süresinin dolmasının ardından yapılacak sayımlarla birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın yasaklarının kalkmasıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Kırıkkale Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Kırıkkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KIRIKKALE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla oyu yüzde 59.66 ile Recep Tayyip Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33.09, Sinan Oğan yüzde 6.82, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oya sahip oldu. Milletvekili seçimlerinde ise %35.67 ile AK Parti ilk sırada yer alırken, onu %26.61 oyla Cumhuriyet Halk Partisi takip etti.

Kırıkkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine katılarak oy toplayan AK Parti oyların %35.61'ini, Cumhuriyet Halk Partisi %25.33, Milliyetçi Hareket Partisi %10.07, İYİ Parti ise %9.68 oy aldı.

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Kırıkkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

KIRIKKALE İLÇELERİ

  • Kırıkkale (il merkezi)
  • Bahşılı
  • Balışeyh
  • Çelebi
  • Delice
  • Karakeçili
  • Keskin
  • Sulakyurt
  • Yahşihan
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