Giriş Tarihi: 28.05.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 18:32

Kırıkkale seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | 28 Mayıs 2023 Kırıkkale cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri sonrasında 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek için sandık başına gitti. Canlı yayından Kırıkkale cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları - oy sonuçları öğrenilmek istenerek Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları merak edilerek Kırıkkale seçim sonucu, kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kırıkkale seçim sonucu ve tüm detaylar.