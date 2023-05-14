Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika verileri takip ediliyor. 81 ilde oy kullanacak 64 milyonu aşkın seçmenin oyu ile 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı belirleniyor. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize ilçelerinde oy kullanacak Kırklarelililer, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları takibine sürdürüyor. Kırklareli seçim sonucu son durum araştırılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı anbean güncelleniyor. İşte, Kırklareli seçim sonuçları 2023 son durum…