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Haberler Fotohaber Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:00

Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika verileri takip ediliyor. 81 ilde oy kullanacak 64 milyonu aşkın seçmenin oyu ile 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı belirleniyor. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize ilçelerinde oy kullanacak Kırklarelililer, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları takibine sürdürüyor. Kırklareli seçim sonucu son durum araştırılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı anbean güncelleniyor. İşte, Kırklareli seçim sonuçları 2023 son durum…

Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Kırklareli seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile takip ediliyor. Sandık açıldıkça güncellenen sonuçlar şehrin sakinlerinin gündeminde. Kırklareli seçim sonucu kim kazandı sorusu ile araştırılıyor. Trakya bölgesinde yer alan ilde ilçe ilçe araştırmalar başladı. İşte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Kırklareli seçim sonuçları 2023 anlık veriler…

Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanan seçmen, sandık açıldıkça 81 ilde eş zamanlı veri takip edebiliyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kırklareli seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Milletvekili seçimlerinde Kırklareli'den 3 milletvekili adayı çıkacak:

Ak Parti Kırklareli milletvekili aday listesi

1 AHMET GÖKHAN SARIÇAM

2 HÜSEYİN TUZCU

3 NEŞE KİRAZ

MHP Kırklareli milletvekili aday listesi

1 NUR AYBÜKE BAYBAŞ

2 GAMZE BOZDEMİR

3 ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT

Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

CHP Kırklareli milletvekili aday listesi

1 VECDİ GÜNDOĞDU

2 FAHRİ ÖZKAN

3 HATİCE GÜL BİNGÖL

İYİ Parti Kırklareli milletvekili aday listesi

1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU

2 SİBEL PİŞKİN

3 İRFAN GÖKLER

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