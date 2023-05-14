Kırklareli seçim sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Kırklareli seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile takip ediliyor. Sandık açıldıkça güncellenen sonuçlar şehrin sakinlerinin gündeminde. Kırklareli seçim sonucu kim kazandı sorusu ile araştırılıyor. Trakya bölgesinde yer alan ilde ilçe ilçe araştırmalar başladı. İşte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Kırklareli seçim sonuçları 2023 anlık veriler…