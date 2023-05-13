Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 17:08

Kırşehir Mucur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırşehir Mucur seçim sonucu ve oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Ülke genelinde 60 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanırken 81 il ve ilçeleri için araştırmalar başladı. Bu noktada Kırşehir Mucur seçim sonuçları 2023 verileri de gündemdeki yerini aldı. Kırşehir Mucur seçim sonucu ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunu yanıtlamada önemli rol oynayacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı ortaya çıkıyor. 18.211 nüfusa sahip olan ilçede araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 Kırşehir Mucur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları…