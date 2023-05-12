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Haberler Fotohaber Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:28

Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Derince seçim sonuçları ve oy oranlarını nasıl öğreneceğini merak eden vatandaşlar YSK açıklamalarını takip ediyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinde kullanılan oylar anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasına eklenecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu ilçedeki sandıklarda oy kullanan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmalara başladı. İşte Kocaeli Derince seçim sonuçları ekranı ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve YSK istatistikleri ışığında partilerin oy oranları…

Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Derince ilçesindeki sandıklarda oy kullanan pek çok vatandaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri sonuçları için araştırmalara başladı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı gibi soruların yanıtlarına sabah.com.tr'den ulaşıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile oy oranları; sandıkların açılmasıyla eş zamanlı olarak sayfamıza eklenecek. İşte sabah.com.tr genel seçim sonucu sayfası ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları.

Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

DERİNCE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme işlemi tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandık sayfamızda güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Derince seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Derince Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır.

Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

DERİNCE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Derince'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

DERİNCE MAHALLELERİ

Derince'nin 17 mahallesi şu şekilde;

Dumlupınar, Deniz, Çenedağ, Sırrıpaşa, Çınarlı, Yenikent, Mersincik, Yavuz Sultan, İbn-i Sina, Fatih, Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı, Toylar, Geredeli ve Kaşıkçı.

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