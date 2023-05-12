Kocaeli Derince seçim sonuçları! 2023 Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Derince ilçesindeki sandıklarda oy kullanan pek çok vatandaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri sonuçları için araştırmalara başladı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, Derince seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı gibi soruların yanıtlarına sabah.com.tr'den ulaşıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile oy oranları; sandıkların açılmasıyla eş zamanlı olarak sayfamıza eklenecek. İşte sabah.com.tr genel seçim sonucu sayfası ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları.