Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:46

Kocaeli Gebze seçim sonuçları! 2023 Gebze seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gebze seçim sonuçları ve partilerin oy oranları, YSK'nın açıklamalarına paralel olarak güncellenecek. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sandıklar açıldıkça sayılan her oy anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasına eklenecek. 2023 genel seçimleri için bu ilçede oy kullanan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Kocaeli Gebze seçim sonuçları sayfası ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları…