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Haberler Fotohaber Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:43

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kartepe seçim sonuçları ve oy oranları, YSK açıklamalarıyla birlikte anlık olarak yayınlanacak. Sayımı yapılan her sandıkla birlikte Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kullanılan oylar anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasına eklenecek. 2023 genel seçimleri için bu ilçede oy kullanan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Kocaeli Kartepe seçim sonuçları sayfası aracılığıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları verilerine ulaşabilir, YSK istatistiklerini inceleyebilirsiniz.

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kartepe seçim sonuçları üzerinden bu ilçedeki oy oranları ve hangi partinin önde olduğu araştırılıyor. Kartepe ilçesindeki sandıklarda oy kullanan vatandaşlar, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim sonuçları için araştırmalara başladı. Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı gibi soruların yanıtlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. En güncel veriler, sandıkların açılmasıyla eş zamanlı olarak sayfamıza eklenecek. İşte sabah.com.tr genel seçim sonucu sayfası ile partilerin oy oranları.

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARTEPE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandık sayfamızda güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Kartepe seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kartepe Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağına ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nın açıklamasına göre okuma yazma bilmeyen seçmene oy kullanma esnasında başka biri yardım edemeyecek. Sandığın bulunduğu kabine seçmen tek başına girecek ve her seçmen oyunu tek başına kullanacak.

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARTEPE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Kartepe'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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