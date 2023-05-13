Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kartepe seçim sonuçları ve oy oranları, YSK açıklamalarıyla birlikte anlık olarak yayınlanacak. Sayımı yapılan her sandıkla birlikte Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kullanılan oylar anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasına eklenecek. 2023 genel seçimleri için bu ilçede oy kullanan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Kocaeli Kartepe seçim sonuçları sayfası aracılığıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları verilerine ulaşabilir, YSK istatistiklerini inceleyebilirsiniz.