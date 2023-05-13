Kocaeli Kartepe seçim sonuçları! 2023 Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kartepe seçim sonuçları üzerinden bu ilçedeki oy oranları ve hangi partinin önde olduğu araştırılıyor. Kartepe ilçesindeki sandıklarda oy kullanan vatandaşlar, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim sonuçları için araştırmalara başladı. Kartepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı gibi soruların yanıtlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. En güncel veriler, sandıkların açılmasıyla eş zamanlı olarak sayfamıza eklenecek. İşte sabah.com.tr genel seçim sonucu sayfası ile partilerin oy oranları.