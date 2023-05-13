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Haberler Fotohaber Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:20

Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

Konya Meram seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandı. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 12 ve MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 2 ve İyi Parti 1 milletvekili çıkardı. 14 Mayıs akşamı Meram seçim sonucu ve oy oranları, birçok vatandaş tarafından araştırılacak. Peki, Meram seçimi kim kazandı? İşte Konya Meram seçim sonuçları 2023

Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

Meram seçim sonuçları ve oy oranları 14 Mayıs akşamı vatandaşların gündemindeki konular arasında yer alacak. 677 sandıkta toplam 240 bin 679 seçmen Konya Meram'da oy kullanacak. Toplamda 15 milletvekili Konya'dan çıkarken, Meram'da verilen oylar en az 2 milletvekilini etkiliyor. Bu noktada Konya Meram seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sorulacak. İşte Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

MERAM'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

KONYA MERAM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meram seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

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