Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:20

Konya Meram seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Meram seçim sonucu ve oy oranları

Konya Meram seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandı. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 12 ve MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 2 ve İyi Parti 1 milletvekili çıkardı. 14 Mayıs akşamı Meram seçim sonucu ve oy oranları, birçok vatandaş tarafından araştırılacak. Peki, Meram seçimi kim kazandı? İşte Konya Meram seçim sonuçları 2023