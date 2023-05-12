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Haberler Fotohaber Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:36

Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları

Adana Kozan seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar yanıt arıyor. Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimlerine gidiyor. YSK Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylığını onayladı ve vatandaşlar pusulada bu dört ismi görecek. Bunun yanı sıra milletvekili seçimlerde CHP, AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları gündemdeki yerini alıyor. Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları 2023, sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden anlık olarak izlenebilir. İşte Kozan seçim sonuçları 2023 hakkında son dakika bilgileri

Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları

Adana Kozan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları hakkında araştırmalar başlıyor. 314 sandıkta toplam 9 bin 397 seçmen Kozan'da sandığa gidecek. Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan ve Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı YSK tarafından onaylandı. Adana milletvekili seçimlerinde CHP, MHP, İyi Parti ve Ak Parti'nin oy oranları araştırılacak. İşte Kozan seçim sonuçları 2023

Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları

KOZAN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Kozan seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları

ADANA KOZAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kozan seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları

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