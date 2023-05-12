Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:36

Kozan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları

Adana Kozan seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar yanıt arıyor. Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimlerine gidiyor. YSK Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylığını onayladı ve vatandaşlar pusulada bu dört ismi görecek. Bunun yanı sıra milletvekili seçimlerde CHP, AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları gündemdeki yerini alıyor. Adana Kozan seçim sonucu ve oy oranları 2023, sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden anlık olarak izlenebilir. İşte Kozan seçim sonuçları 2023 hakkında son dakika bilgileri