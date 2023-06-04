Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Dini Günler Takvimi ile duyuruldu. Hicri takvimde Zilhicce ayının 10. Gününde başlayan ve dört gün süren Kurban Bayramı 2023 yılında haziran ayına tekabül ediyor. Bayram tatilini uzatarak plan yapmaya hazırlanan pek çok kişi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla tatil süresini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte Diyanet takvimi ışığında Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi…