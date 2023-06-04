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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 15:03

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Dini Günler Takvimi ile duyuruldu. Hicri takvimde Zilhicce ayının 10. Gününde başlayan ve dört gün süren Kurban Bayramı 2023 yılında haziran ayına tekabül ediyor. Bayram tatilini uzatarak plan yapmaya hazırlanan pek çok kişi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla tatil süresini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte Diyanet takvimi ışığında Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi…

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

Haziran ayının gelişiyle birlikte gözler Kurban Bayramı tarihleri için Dini Günler Takvimi'ne çevrildi. Okulların kapanışını ve bayram tatilini fırsat bilerek ailecek tatile çıkmayı planlayan pek çok kişi, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla araştırmalara başladı. Kurban ibadetini yerine getirerek tatil yapmaya hazırlanan vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2023 yılında, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. 4 gün süren bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamında sona erecek.

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLUR MU?

2023 Kurban Bayramı arifesi ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Ülkemizde hafta sonu tatilinin de dahil edilmesi halinde Kurban Bayramı tatili, 24 Haziran Cumartesi günü başlayıp 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Böylece 9 günlük tatil ilan edilmiş olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

Ancak hafta sonu tatili bayram tatili ile birleştirilmezse, Kurban Bayramı tatili 27 Haziran Salı günü öğleden sonra (arife günleri yarım gün tatil olduğundan dolayı) başlayacak olan tatil 3 Temmuz Pazartesi günü bitecek. Bu durumda bayram tatili 5,5 gün olacak.

Kurban Bayramı tatiline hafta sonunun da dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yetkili makamlarca açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHleRİ

27 Haziran Salı: Kurban Bayramı arife günü
28 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

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