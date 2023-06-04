Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

Haziran ayının gelişiyle birlikte gözler Kurban Bayramı tarihleri için Dini Günler Takvimi'ne çevrildi. Okulların kapanışını ve bayram tatilini fırsat bilerek ailecek tatile çıkmayı planlayan pek çok kişi, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla araştırmalara başladı. Kurban ibadetini yerine getirerek tatil yapmaya hazırlanan vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi.