Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:43

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi

Kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu gündemdeki yerini alıyor. Koç, koyun, kuzu, dana ve inek olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş fiyatları Pazar ve marketlerde belli olmaya başladı. Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Pazar ve marketlerde fiyatlar farklılık göstermekte. A101'de 16 – 19 kiloluk Karaman koçu 5 bin 590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi 8 bin 590 TL olarak satılmakta. Türkiye'de hayvancılığın geliştiği bölgelerdeyse kurban fiyatları 2023, büyükşehirlere göre ucuz durumda. Peki, kurbanlık fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? Ortaklık ve hisse kurban fiyatı ne kadar? İşte detaylar