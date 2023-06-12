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Haberler Fotohaber KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi
Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:43

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi

Kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu gündemdeki yerini alıyor. Koç, koyun, kuzu, dana ve inek olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş fiyatları Pazar ve marketlerde belli olmaya başladı. Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Pazar ve marketlerde fiyatlar farklılık göstermekte. A101'de 16 – 19 kiloluk Karaman koçu 5 bin 590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi 8 bin 590 TL olarak satılmakta. Türkiye'de hayvancılığın geliştiği bölgelerdeyse kurban fiyatları 2023, büyükşehirlere göre ucuz durumda. Peki, kurbanlık fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? Ortaklık ve hisse kurban fiyatı ne kadar? İşte detaylar

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ile ortaklık ve hisse ücreti gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramına az bir süre kala Müslümanlar kurban fiyatları 2023 araştırmasıyla koç, koyun, dana, boğa, inek fiyatlarını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleştirilmişti. İşte kurban fiyatları güncel listesi

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

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KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market ve pazarda kurban fiyatları güncel listesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu. Küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtildi.

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