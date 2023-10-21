Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.10.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 15:57

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Kuşadası deprem ile sarsıldı. Ege Denizi - Kuşadası Körfezi Aydın merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Detaylı bilgiye erişmek isteyenler az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen küçük büyük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile aktarılıyor. İşte, 21 Ekim 2023 Ege Denizi - Kuşadası deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuşadası deprem son dakika haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi - Kuşadası Körfezi olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak meydana gelen Kuşadası deprem Aydın'da da hissedilirken büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gündemdeki yerini aldı. Yerin 5.3 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı detayları şehrin sakinlerinin gündeminde. Peki, az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 21 Ekim 2023 Ege Denizi - Kuşadası depremi hakkında merak edilenler...

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: KUŞADASI'NDA DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 15.34'te bir deprem meydana geldi.

3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yer: KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

Tarih: 21.10.2023

Saat: 15:34:59 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.3 km

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise Kuşadası deprem bilgileri şöyle;

Büyüklük:2.9

Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.59 km] Kuşadası (Aydın)

Tarih:21.10.2023

Saat:15:34:58 TSİ

Derinlik:7.63 km

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA