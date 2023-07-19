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Haberler Fotohaber Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 06:40

Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesinde yer alan şehirde yüzyılın felaketi sonrası birçok artçı gerçekleşti. Son olarak Yeşilyurt merkezli gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 19 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi şehir sakinlerinin gündeminde. AFAD depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...

Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Malatya son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile araştırılıyor. Yeşilyurt merkezli depremin şiddeti ve büyüklüğü belli oldu. Yerin 7.01 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Malatya deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü ayrı ayrı değerlendiriliyor. Peki, 19 Temmuz bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son dakika deprem haberleri...

Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM!

Deprem, 19 Temmuz saat 06.05'te Malatya Yeşilyurt merkez üssünde meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin etkisi araştırılıyor.

AFAD depremi yerin 07.01 km altında kaydetti.

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Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

MALATYA DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-07-19 Saat:06:05:47 TSİ

Enlem:38.164 N Boylam:38.175 E

Derinlik:7.01 km

Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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