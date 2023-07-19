Giriş Tarihi: 19.07.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 06:40

Malatya deprem son dakika haberi! 19 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesinde yer alan şehirde yüzyılın felaketi sonrası birçok artçı gerçekleşti. Son olarak Yeşilyurt merkezli gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 19 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi şehir sakinlerinin gündeminde. AFAD depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...