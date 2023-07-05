Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 05.07.2023 21:34
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
21:36
Son dakika deprem haberi: Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Yeşilyurt merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. 5 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Depremin bilgileri gündemdeki yerini aldı. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...