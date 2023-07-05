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Haberler Fotohaber Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 21:36

Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Yeşilyurt merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. 5 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Depremin bilgileri gündemdeki yerini aldı. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...

Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Malatyam depremi son dakika gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Yeşilyurt merkezli gerçekleşti. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 8 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Malatya deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 5 Temmuz bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM!

Deprem, 5 Temmuz saat 21.01'de Malatya Yeşilyurt merkez üssünde meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı bölge halkını endişelendirdi.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 8 km altında kaydetti.

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Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

05.07.2023, 21:01:18 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 8.0 km

Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA