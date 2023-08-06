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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 6 Ağustos bugün Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama
Giriş Tarihi: 06.08.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 08:06

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 6 Ağustos bugün Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile sallandı. Darende merkezli gerçekleşen sarsıntı araştırılmaya başladı. Afet bölgesinde yer alan şehirde artçı sarsıntılar gerçekleşmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile araştırılıyor. 6 Ağustos 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi gündemdeki yerini aldı. AFAD ile Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...

Malatya deprem son dakika haberi! 6 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Malatya son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile araştırılıyor. Darende merkez üssünde gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 5 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Malatya deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü listeden takip ediliyor. Peki, 6 Ağustos bugün Malatya deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...

Malatya deprem son dakika haberi! 6 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM!

Deprem, 6 Ağustos saat 07.08'de Malatya Darende merkez üssünde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki depremin bilgileri araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 5 km altında kaydetti.

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Malatya deprem son dakika haberi! 6 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

MALATYA DEPREM

YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

06.08.2023, 07:08:10 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.0 km

Malatya deprem son dakika haberi! 6 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Son depremler listesi üzerinden merkez üssünün konumu, depremin derinliği ve şiddeti paylaşılıyor.

AFAD (deprem.afad.gov.tr) ve Kandilli Rasathanesi (koeri.boun.edu.tr) üzerinden son depremler listesine erişilebiliyor:

Malatya deprem son dakika haberi! 6 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA