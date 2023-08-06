MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 6 Ağustos bugün Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Giriş Tarihi: 06.08.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 08:06

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile sallandı. Darende merkezli gerçekleşen sarsıntı araştırılmaya başladı. Afet bölgesinde yer alan şehirde artçı sarsıntılar gerçekleşmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile araştırılıyor. 6 Ağustos 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi gündemdeki yerini aldı. AFAD ile Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...