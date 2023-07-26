Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:23

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Güzelköy, Doğanşehir sallandı! Bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi Malatya sallandı. Üst üste deprem haberleri ile sabahın erken saatlerinde Malatya'dan gedldi. Güzelköy, Doğanşehir deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde saat 04:44 ve 06:02 sıralarında Malatya uykusundan iki defa sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Malatya'da ikamet eden vatandaşlar 26 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...