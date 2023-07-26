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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Güzelköy, Doğanşehir sallandı! Bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:23

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Güzelköy, Doğanşehir sallandı! Bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi Malatya sallandı. Üst üste deprem haberleri ile sabahın erken saatlerinde Malatya'dan gedldi. Güzelköy, Doğanşehir deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde saat 04:44 ve 06:02 sıralarında Malatya uykusundan iki defa sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Malatya'da ikamet eden vatandaşlar 26 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Malatya depremi son dakika gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Güzelköy, Doğanşehir (Malatya) merkezli gerçekleşti. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 12 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Malatya'da deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 26 Temmuz bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM!

Deprem, 26 Temmuz saat 04:44' de Malatya Güzelköy, Doğanşehir merkez üssünde meydana geldi. Deprem 3.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Ardıdan saat 06:02'de Mlatya Surgu Doğanşehir merkez üssünde 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerle ilgili olumsuz bir durum paylaşılmadı.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

GÜZELKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA)

26.07.2023

04:44:08 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 12.2 km

SURGU, DOĞANŞEHİR (MALATYA)

26.07.2023

06:02:31 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 21.6 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Temmuz 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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