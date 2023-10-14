Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 15:50

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya deprem ile sallandı. Yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge sakinlerinde endişe ve paniğe sebep olurken vatandaşlar arama motorlarında az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya deprem bilgileri…

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Malatya deprem haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü olarak Doğanşehir kayıtlara geçerken beşik gibi sallanan bölge sakinleri az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya koyuldu. Deprem ülkesi olmasının gerçeğiyle her defasında yeniden yüzleşen ülkemizde meydana gelen Malatya depreminin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. Peki, az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 14 Ekim 2023 Malatya depremi son dakika gelişmeleri...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

MALATYA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 14 Ekim Cumartesi günü saat 15.02'de Malatya ili Doğanşehir merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından kaydedilen Mersin depreminin detayları şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.5

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Tarih ve saat: 14-10-2023 15:02:10

Derinlik: 4.47 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA