Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 15:50

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya deprem ile sallandı. Yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge sakinlerinde endişe ve paniğe sebep olurken vatandaşlar arama motorlarında az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya deprem bilgileri…