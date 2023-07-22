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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Uluköy merkezi sallandı! Bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 09:22

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Uluköy merkezi sallandı! Bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Son dakika deprem haberi: Malatya gece deprem ile sallandı. Gece 02.03 sularında yaşanan deprem korku ve paniğe sebep oldu. Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Uluköy merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. 22 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Uluköy gece yarısı sallandı! Bugün Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Malatya depremi gece yarısı salladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Uluköy merkezli gerçekleşti. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 3.2 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Malatya deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 22 Temmuz bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Uluköy gece yarısı sallandı! Bugün Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

MALATYA DEPREM
Malatya bu gece 02:03 itibariyle güne sarsıntıyla uyandı. Kandilli Rasathanesi Malatya Uluköy'de deprem meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Uluköy gece yarısı sallandı! Bugün Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

ULUKÖY (MALATYA)

22.07.2023

02:03:18 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 3.2 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Uluköy gece yarısı sallandı! Bugün Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Uluköy gece yarısı sallandı! Bugün Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama sayfası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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