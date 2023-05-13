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Haberler Fotohaber Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023: Malatya Doğanşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:03

Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023: Malatya Doğanşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023 tablosu canlı, anlık verilerle araştırılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları 28. Dönem milletvekillerini belirlerken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı 13. Cumhurbaşkanı kim oldu sorusuna yanıt verecek. Malatya Doğanşehir seçim sonucu güncel veriler YSK ile paylaşılıyor. İl ve ilçe merkezinde araştırmalar hız kazandı. İşte, Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023…

Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023: Malatya Doğanşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Malatya seçim sonuçları ilçe bazında araştırılmaya başladı. Doğanşehir seçim sonuçları en çok araştırılan ilçeler arasında yerini aldı. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan oy oranı anbean izleniyor. Malatya Doğanşehir seçim sonucu güncel sayılar Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılıyor. İşte, Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023 ve "seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtı sabah.com.tr'de!

Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023: Malatya Doğanşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

MALATYA DOĞANŞEHİR SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI 2023

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Doğanşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023: Malatya Doğanşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023: Malatya Doğanşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Malatya Doğanşehir seçim sonuçları 2023: Malatya Doğanşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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