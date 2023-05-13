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Haberler Fotohaber Manisa Alaşehir seçim sonuçları! 2023 Alaşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:44

Manisa Alaşehir seçim sonuçları! 2023 Alaşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Alaşehir merkezde ve köylerinde ikamet eden vatandaşlar 2023 genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Seçmenler, ilçede hangi adayın ne kadar oy aldığını merak ediyor. Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2023 verileri yayınlanmaya başladığı an sayfamıza eklenecek olup sandıklar açıldıkça rakamlar güncellenecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Manisa Alaşehir seçim sonucu ekranı ve partilerin oy oranları hakkında en güncel veriler...

Manisa Alaşehir seçim sonuçları! 2023 Alaşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Manisa Alaşehir seçim sonuçları ekranı üzerinden verileri anbean takip edebilir, sandıklardan çıkan oyları ve adayların kazandığı oyların yüzdelik dilimlerini inceleyebilirsiniz. Zarflardan çıkan geçerli ve geçersiz oyları, seçmen sayısı ve katılım oranı gibi verileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sabah.com.tr seçim sonuçları 2023 ekranında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt alabilirsiniz. İşte Manisa Alaşehir seçim sonuçları ile oy oranları.

Manisa Alaşehir seçim sonuçları! 2023 Alaşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Alaşehir seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Alaşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Alaşehir seçim sonuçları! 2023 Alaşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALAŞEHİR'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Alaşehir'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Manisa Alaşehir seçim sonuçları! 2023 Alaşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Manisa Alaşehir seçim sonuçları! 2023 Alaşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALAŞEHİR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %44,14

MUHARREM İNCE - %37,02

MERAL AKŞENER - %13,48

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %4,3

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %0,74

DOĞU PERİNÇEK - %0,31

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