Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:55

Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Salihli ilçesinde yaşayan ve bu ilçedeki sandıklarda genel seçimler için oy kullanan pek çok vatandaş, Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla oyların sayılacağı saati araştırıyor. YSK'nın duyurusunun hemen ardından açılan sandıklardan çıkan sonuçlar 2023 seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anbean yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu da bu şekilde yanıt bulacak. İşte Manisa Salihli seçim sonuçları ekranı ve partilerin oy oranları!