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Haberler Fotohaber Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:55

Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Salihli ilçesinde yaşayan ve bu ilçedeki sandıklarda genel seçimler için oy kullanan pek çok vatandaş, Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla oyların sayılacağı saati araştırıyor. YSK'nın duyurusunun hemen ardından açılan sandıklardan çıkan sonuçlar 2023 seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anbean yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu da bu şekilde yanıt bulacak. İşte Manisa Salihli seçim sonuçları ekranı ve partilerin oy oranları!

Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ege Bölgesi'nin ilçelerinden biri olan Salihli, 200 bine yakın nüfusa ev sahipliği yapıyor. Şehzadeler Şehri olarak adlandırılan Manisa'nın bu ilçesinde oy kullanan vatandaşlar, Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sandıkların açılacağı zamanı araştırıyor. 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte netlik kazanacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi sonuçları anbean sabah.com.tr'de yer alacak. İşte Manisa Salihli seçim sonuçları ekranı, partilerin oy oranları ve anlık durum!

Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SALİHLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Salihli seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Salihli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SALİHLİ'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Salihli'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Manisa Salihli seçim sonuçları! 2023 Salihli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağına ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nın açıklamasına göre okuma yazma bilmeyen seçmene oy kullanma esnasında başka biri yardım edemeyecek. Sandığın bulunduğu kabine seçmen tek başına girecek ve her seçmen oyunu tek başına kullanacak.

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

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