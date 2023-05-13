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Haberler Fotohaber Manisa Soma seçim sonuçları! 2023 Soma seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:01

Manisa Soma seçim sonuçları! 2023 Soma seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Soma seçim sonuçları için ilçe genelinde kurulan sandıkların açılması bekleniyor. İlçede oy kullanan on binlerce seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 verileri 14 Mayıs akşamı sandıkların açılması ve oyların sayılmaya başlamasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacak. Veriler anbean sabah.com.tr genel seçim sonucu ekranından paylaşılacak. Soma'daki oylara ulaşmak isteyen vatandaşlar Manisa Soma seçim sonuçları ekranı üzerinden anlık ve canlı verilere ulaşabilecek.

Manisa Soma seçim sonuçları! 2023 Soma seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 28. Dönem milletvekili seçim sonucu verileri 14 Mayıs akşamı Soma seçim sonuçları sayfasında vatandaşların bilgisine sunulacak. Cumhurbaşkanı seçimleriyle birlikte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'nin gösterdiği milletvekili adayları da vatandaşların tercih yapacağı oy pusulasında yer alacak. Oy kullanma süreci bittiğinde sandıklar açılacak ve veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonucu sayfasında yer bulacak. İşte Manisa Soma seçim sonuçları ekranı ile partilerin oy oranları!

Manisa Soma seçim sonuçları! 2023 Soma seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOMA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Soma seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Soma Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Soma seçim sonuçları! 2023 Soma seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOMA'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Soma'da oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Manisa Soma seçim sonuçları! 2023 Soma seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

Manisa Soma seçim sonuçları! 2023 Soma seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOMA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %57.01

MUHARREM İNCE - %30.68

MERAL AKŞENER - %9.81

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %1.41

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %0,84

DOĞU PERİNÇEK - %0,26

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