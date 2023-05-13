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Haberler Fotohaber Manisa Turgutlu seçim sonuçları! 2023 Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:21

Manisa Turgutlu seçim sonuçları! 2023 Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Turgutlu seçim sonuçları, ilçede ikamet eden ve oy kullanan on binlerce seçmenin araştırması arasında yer alıyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Manisa Turgutlu seçim sonuçları ekranı üzerinden bu ilçede kullanılan oylarla milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları görüntülenebilecek. İşte Turgutlu seçim sonuçları ekranı ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı verileri.

Manisa Turgutlu seçim sonuçları! 2023 Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Manisa'nın yüksek nüfuslu ilçeleri arasında yer alan Turgutlu'daki seçmenler, Manisa Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı gibi sorularla araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve partilerin oy oranları istatistiki verilerle sabah.com.tr'de yer alacak. Turgutlu seçim sonuçları sayfasından, ilçedeki sandıklarda geçerli bulunan oy sayısı, partilerin oy oranları ve benzeri verilere ulaşabilirsiniz. İşte 2023 genel seçimleri sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ile canlı veriler...

Manisa Turgutlu seçim sonuçları! 2023 Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

TURGUTLU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Turgutlu seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Turgutlu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Turgutlu seçim sonuçları! 2023 Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

TURGUTLU'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Turgutlu'da oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Manisa Turgutlu seçim sonuçları! 2023 Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Manisa Turgutlu seçim sonuçları! 2023 Turgutlu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

TURGUTLU 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %48.27

MUHARREM İNCE - %30.57

MERAL AKŞENER - %10.77

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %9.58

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %0.64

DOĞU PERİNÇEK - %0,17

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