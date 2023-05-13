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Haberler Fotohaber Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:48

Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yunusemre seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Manisa'nın en kalabalık ilçesi olan Yunusemre'deki sandıklarda oy kullanan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. 2012'de ilçe olan bu yerleşim yerinde, 2018 seçimlerinde 150 binin üzerinde seçmen oy kullanmıştı. Peki, bu yıl Manisa Yunusemre'de kaç kişi oy kullanıyor, 2023 genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları ile Yunusemre seçim sonuçları...

Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Yunusemre seçim sonuçları için araştırma yapan seçmenler ilçe genelinde en çok oy alan partinin ve adayın hangisi olduğunu merak ediyor. 2023 genel seçimleri için sandığa giden milyonlarca seçmen, ilçe ilçe seçim sonuçları sorgulaması yapıyor. Bu kapsamda Yunusemre seçim sonuçları da sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Manisa Yunusemre seçim sonuçları ve partilerin oy oranı...

Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YUNUSEMRE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Yunusemre seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Yunusemre Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YUNUSEMRE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Yunusemre'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YUNUSEMRE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %48.72

MUHARREM İNCE - %33.66

MERAL AKŞENER - %9.34

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %7.54

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %0.55

DOĞU PERİNÇEK - %0.18

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