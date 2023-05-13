Manisa Yunusemre seçim sonuçları! 2023 Yunusemre seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yunusemre seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Manisa'nın en kalabalık ilçesi olan Yunusemre'deki sandıklarda oy kullanan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. 2012'de ilçe olan bu yerleşim yerinde, 2018 seçimlerinde 150 binin üzerinde seçmen oy kullanmıştı. Peki, bu yıl Manisa Yunusemre'de kaç kişi oy kullanıyor, 2023 genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları ile Yunusemre seçim sonuçları...