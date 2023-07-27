Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Marmara Denizi son dakika deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bilgiler araştırılıyor. Denizde gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 7.2 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Marmara Denizi deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. Beklenen olası Marmara depremi öncesinde sarınstılar bölge halkını korkutuyor. Peki, 27 Temmuz bugün Marmara Denizi deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...