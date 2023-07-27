Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi deprem ile sallandı. İstanbul depremi beklenen bölgede gerçekleşen küçük ve büyük sarsıntılar araştırılıyor. Sarsıntıyı hissedenler araştırmalara başları. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 27 Temmuz 2023 az önce Marmara'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi sorgulanıyor. AFAD, Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Marmara Denizi deprem son dakika bilgileri...