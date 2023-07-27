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Haberler Fotohaber Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:59

Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi deprem ile sallandı. İstanbul depremi beklenen bölgede gerçekleşen küçük ve büyük sarsıntılar araştırılıyor. Sarsıntıyı hissedenler araştırmalara başları. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 27 Temmuz 2023 az önce Marmara'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi sorgulanıyor. AFAD, Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Marmara Denizi deprem son dakika bilgileri...

Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Marmara Denizi son dakika deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bilgiler araştırılıyor. Denizde gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 7.2 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Marmara Denizi deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. Beklenen olası Marmara depremi öncesinde sarınstılar bölge halkını korkutuyor. Peki, 27 Temmuz bugün Marmara Denizi deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...

Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

Deprem, 27 Temmuz saat 11.32'de Marmara Denizi merkez üssünde meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki depremin etkisi araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 7.2 km altında kaydetti.

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Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MARMARA DEPREM

MARMARA DENIZI

27.07.2023, 11:32:51 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 7.2 km

Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye'de takip ediliyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Marmara Denizi deprem son dakika haberi! 27 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Marmara’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA