Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama
Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:22

MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Son dakika deprem haberi: Mersin deprem ile sarsıldı. Mersin ili Anamur Açıkları merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Akdeniz civarında hissedilen sarsıntı, yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Akabinde ise az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 6 Temmuz 2023 Mersin deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Akdeniz sallandı! Az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Mersin deprem son dakika haberi paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Anamur Açıkları olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak sabah saatlerinde meydana gelen Mersin deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7.5 km derinliğinde meydana gelen Akdeniz bölgesindeki sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Mersin'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 6 Temmuz 2023 Mersin depremi hakkında merak edilenler...

MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Akdeniz sallandı! Az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: MERSİN'DE DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de Mersin ili Anamur Açıkları'nda saat 09.38'de bir deprem meydana geldi.

3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Akdeniz sallandı! Az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) https:/

06.07.2023

09:38:14 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 7.5 km

MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Akdeniz sallandı! Az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Akdeniz sallandı! Az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA