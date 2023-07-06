MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Mersin deprem son dakika haberi paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Anamur Açıkları olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak sabah saatlerinde meydana gelen Mersin deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7.5 km derinliğinde meydana gelen Akdeniz bölgesindeki sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Mersin'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 6 Temmuz 2023 Mersin depremi hakkında merak edilenler...