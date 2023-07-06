MERSİN DEPREM SON DAKİKA! Az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Son dakika deprem haberi: Mersin deprem ile sarsıldı. Mersin ili Anamur Açıkları merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Akdeniz civarında hissedilen sarsıntı, yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Akabinde ise az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 6 Temmuz 2023 Mersin deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...