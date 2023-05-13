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Haberler Fotohaber Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:08

Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Silifke merkezde, ilçeye bağlı mahallelerde ve köylerde yaşayan vatandaşlar; 2023 genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları hakkında araştırmalara başladı. Bu doğrultuda; Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu araştırmalar arasına girdi. Mersin Silifke seçim sonuçları 2023 verileri YSK tarafından açıklandığı an sayfamıza eklenecek olup açılan her sandıkla birlikte rakamlar güncellenecek. İşte Mersin Silifke seçim sonucu ekranı…

Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mersin Silifke seçim sonuçları sayfasından oy oranlarını anbean takip ederek sandıklardan çıkan oyları inceleyebilirsiniz. Zarflardan çıkan geçerli ve geçersiz oyları, seçmen sayısını, adayların oy oranlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. Mersin'in Silifke ilçesindeki sandıklarda hangi adayın ne kadar oy aldığını görüntüleyerek en canlı verilere sabah.com.tr seçim sonuçları 2023 ekranında ulaşabilirsiniz. İşte Mersin Silifke seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları…

Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. YSK'nın seçim yasağı kalktıktan sonra, sandıklar açıldığı andan itibaren sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Silifke seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Silifke Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİLİFKE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Silifke'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OY KULLANMAYA GİDERKEN KİMLİK ZORUNLU MU?

Oy kullanmaya giden seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ve fotoğrafının yer aldığı nüfus cüzdanını yanında götürmesi zorunludur. Ancak T.C. kimlik numarası ve fotoğrafının olduğu, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan ehliyet, pasaport, resmi evrak yerine geçen özel mesleki kimlik kartı varsa bu da oy kullanma sırasında yeterli olacaktır.

Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

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