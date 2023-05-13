Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:08

Mersin Silifke seçim sonuçları! 2023 Silifke seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Silifke merkezde, ilçeye bağlı mahallelerde ve köylerde yaşayan vatandaşlar; 2023 genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları hakkında araştırmalara başladı. Bu doğrultuda; Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu araştırmalar arasına girdi. Mersin Silifke seçim sonuçları 2023 verileri YSK tarafından açıklandığı an sayfamıza eklenecek olup açılan her sandıkla birlikte rakamlar güncellenecek. İşte Mersin Silifke seçim sonucu ekranı…