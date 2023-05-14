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Haberler Fotohaber MHP Milletvekili adayları 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:33

MHP Milletvekili adayları 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılıyor. Partilerin milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildikten sonra kesin adaylar da açıklandı. MHP seçimlere "Cumhur İttifakı" adı altında yer aldı. Devlet Bahçeli'nin Genel Başkan olduğu Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 28. Dönem MHP milletvekili aday listesi 2023…

MHP Milletvekili adayları 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler?

MHP Milletvekili adayları seçim gününde merak edilen konu başlığı arasında yer aldı. Partiler yapılan başvurularını değerlendirdi ve hazırladıkları listeleri YSK'ya sunmuştu. MHP milletvekili adayları için gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. MHP Milletvekili aday listesi gündemdeki yerini aldı. Peki 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul MHP Milletvekili adayları kimler oldu? İşte MHP milletvekili adayları

MHP Milletvekili adayları 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler?

MHP MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

YSK ile paylaşılan milletvekili seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adayları tam liste şöyle:

ADANA
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUHARREM VARLI ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
2 AYŞE SİBEL ERSOY YÜKSEK LİSANS ECZACI
3 MUSTAFA İZGİOĞLU ÖNLİSANS İŞ İNSANI
4 FİRDEVS CİNGÖZLER LİSE İŞ İNSANI
5 ALEV ATAŞ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
6 UĞUR ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 BÜNYAMİN AVCI ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
8 YUSUF BAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
9 ADEM GÜNDOĞAN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
10 AHMET REHA YEREŞEN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
11 ZEKERİYA SİVEREKLİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
12 HAKAN UYKIZ İLKOKUL İŞ İNSANI
13 ATİLLA DUYGUN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
14 MAHMUT TÜLEK YÜKSEK LİSANS TV PROGRAMCISI
15 TUFAN BİLEN İLKOKUL ÇİFTÇİ
ADIYAMAN
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMAİL GÜMÜŞ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
2 FEVZİ ÖZTÜRK ÖN LİSANS ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİKERİ
3 AHMET BİLGİÇ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
4 ASİYE BULUNDU ORTAOKUL SİYASETÇİ
5 SIRAÇ ASLAN LİSE İŞ İNSANI
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MHP Milletvekili adayları 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler?
AFYONKARAHİSAR
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET TAYTAK ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
2 YÜCEL GENÇ LİSE İŞ İNSANI
3 MEHMET EMRE DEMİRAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
5 İSMAİL AYDOĞUŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 MUSTAFA GÜLLÜ İLKOKUL İŞ İNSANI
AĞRI
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SALİH EMİR MUTLUER DOKTORA AKADEMİSYEN
2 YASİN ÖZYALÇIN ÜNİVERSİTE SOSYOLOG
3 KAHRAMAN HANBABA ÜNİVERSİTE SUBAY
4 İBRAHİM ARPACI ORTAOKUL ESNAF
AMASYA
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET SARI ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ LİSE İŞ İNSANI
3 MURAT SUŞEHİRLİ LİSE İŞ İNSANI
MHP Milletvekili adayları 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler?
ANKARA 1
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEVLÜT KARAKAYA DOKTORA AKADEMİSYEN
2 ÖNDER KAHVECİ ÜNİVERSİTE SENDİKACI
3 EYYUP YILDIZ LİSE İŞ İNSANI
4 İBRAHİM ÇİFTÇİ YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
5 OĞUZ YILMAZ ÜNİVERSİTE ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6 LEVENT ÇAĞLANCI DOKTORA AVUKAT
7 ŞENİZ SEZGİN DOKTORA HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
8 YİĞİT YILMAZ LİSE MADENCİ
9 SULTAN POLAT ÜNİVERSİTE EMEKLİ
10 FUNDA GÜLERER ÜNİVERSİTE FİLOLOG
11 MURAT KARAKURT ÖN LİSANS KAMU İŞÇİSİ
12 AHMET KARAGÖZ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
13 ADNAN YİRİK LİSE SİGORTACI
ANKARA 2
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST
2 ÖZGÜR BAYRAKTAR ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 NEVİN TAŞLIÇAY ÜNİVERSİTE ECZACI
4 AHMET SELİM YURDAKUL DOKTORA AKADEMİSYEN
5 CENGİZ ŞAHİN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
6 TARKAN TOPER ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 İLKAY UYAR KABA YÜKSEK LİSANS AVUKAT
9 ÜMMÜHANİ COŞKUN LİSE ARAŞTIRMACI YAZAR
10 YUSUF TANIK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
11 LEVENT UĞURLU DOKTORA VETERİNER HEKİM
ANKARA 3
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞ İNSANI
2 ERKAN HABERAL YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
3 SEÇKİN ODABAŞI LİSE KAMU GÖREVLİSİ
4 FATİH ÇETİNKAYA ÖNLİSANS MÜTEAHHİT
5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 HAYRİYE AYDIN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
7 ERDİNÇ ÖLMEZ LİSE MÜTEAHHİT
8 YAŞAR YUKARIKIR LİSE YÖNETİCİ
9 BAHRİ BATUHAN KURBAN YÜKSEK LİSANS YAZILIM MÜHENDİSİ
10 HÜSEYİN YILMAZ YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
11 UĞUR SADIK LİSE MUHASEBECİ
12 ÖZNUR ÖZEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
MHP Milletvekili adayları 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler?
ANTALYA
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
2 HİLMİ DURGUN LİSANS ZİRAAT MÜHENDİSİ
3 MUSTAFA AKSOY ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
4 YUSUF KELLELİ YÜKSEK LİSANS KURMAY ALBAY
5 FERHAT SARIBEK YÜKSEK LİSANS DOKTOR
6 İLKNUR FİDAN LİSE TURİZMCİ
7 OĞUZHAN ÇELİK DOKTORA AKADEMİSYEN
8 YAVUZ ÇAĞLAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 SERKAN ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 ALİ ÇETİN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
11 HAYATİ PEKER ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU DOKTORA DOKTOR
13 İDRİS ÖZCAN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
14 AHMET ALİ ÇOŞKUN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
15 MEHMETALİ YALÇIN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
16 MUSTAFA DORUATLI ÜNİVERSİTE AVUKAT
17 KUTLUHAN TOZOĞLU YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
ARTVİN
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 METE HAN ÖZKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU ÖN LİSANS İŞ İNSANI
AYDIN
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 DENİZ DEPBOYLU YÜKSEK LİSANS PSİKOLOG
2 BURAK PEHLİVAN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 YUSUF KEREMİT ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
4 BURHAN UÇAŞ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
5 ETEM YEŞİLYURT İLKOKUL İŞ İNSANI
6 ÇETİN DURMAZ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 CENGİZ ATASEVEN İLKOKUL MARANGOZ
SON DAKİKA