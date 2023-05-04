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Haberler Fotohaber MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 01:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 01:43

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri başladı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için MSÜ tercih yapma ekranı adaylar için açıldı. E-devlet üzerinden alınan tercih başvurusu öncesinde taban puanları ve kontenjanlar araştırılıyor. MSÜ tercih kılavuzu 2023 KHO, DHO, HHO için ayrı ayrı gündemde. Tercih tarihleri MSB personel temin adresi üzerinden araştırılıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

MSÜ tercihleri son dakika başladı. Milli Savunma Üniversitesi taban puanları listesi ile yapılan tercih başvurusu yapılmaya devam ediyor. Başvurulara ait bilgiler personeltemin.msb.gov.tr ekranı üzerinden paylaşıldı. 2023 MSÜ tercih yapma e-devlet ekranı araştırılıyor. Adaylar, müracaatlar için bilgileri kontrol ediyor. İşte, MSÜ tercih kılavuzu ve sonuçları hakkında detaylar...

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI!

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyuruldu. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

MSÜ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİH BAŞVURU EKRANI

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.

Şehit/gazi çocuklarının 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2023-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.

3. Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!
HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.
4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.
Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olan adaylar genel puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınacaklardır.
5. Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Deniz Harp Okulu (DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Hava Harp Okulu (HHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır), (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

DİKKAT

Hava Harp Okulu adayları için (hem erkek hem kadın adaylar için) uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dahil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dahil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dahil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.


DİKKAT

Harp Okulları için 2023 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okulları için çağrıya hak kazanan adaylar, hangi puan türlerinde hak kazandılar ise YKS-AYT'de de o puan türünden değerlendirilecektir.

DİKKAT

Tercihinizi yaparken "Aday Yerleştirme İşlemleri" sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak,
"Ek Yerleştirme" sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi UNUTMAYINIZ.

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