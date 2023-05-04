MSÜ TERCİH KILAVUZU ve EKRANI 2023: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ile MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri başladı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için MSÜ tercih yapma ekranı adaylar için açıldı. E-devlet üzerinden alınan tercih başvurusu öncesinde taban puanları ve kontenjanlar araştırılıyor. MSÜ tercih kılavuzu 2023 KHO, DHO, HHO için ayrı ayrı gündemde. Tercih tarihleri MSB personel temin adresi üzerinden araştırılıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…