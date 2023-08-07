Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
12:44
Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı yolladı: O iş bitti...
CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim krizi hız kesmeden devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu bir zamanlar oğlum dediği ancak şimdilerde koltuk kavgası yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi. Yerel seçimlerde İmamoğlu'nun yerine başka bir ismi aday göstereceği iddia edildi... O ismin de CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu söylentileri gün geçtikçe güçlendi... İBB adaylığı hakkındaki iddialar karşısında ilk kez konuşan Sarıgül, her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyledi. 'Vefalı adamımdır' diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderen Mustafa Sarıgül, İBB Başkanlığı için şunları söyledi: Ben bir kere o makama aday oldum...