Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:19

Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimler yararlanabilir gibi sorular yanıt arıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda müjdeyi vermişti. Bu noktada "öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusuna yanıt aramakta. Cep telefonlarında ÖTV, KDV, TRT payı ve Kültür Bakanlığı payı bulunmakta. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, nereden alınır? İşte öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ve şartları