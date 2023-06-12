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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:19

Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimler yararlanabilir gibi sorular yanıt arıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda müjdeyi vermişti. Bu noktada "öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusuna yanıt aramakta. Cep telefonlarında ÖTV, KDV, TRT payı ve Kültür Bakanlığı payı bulunmakta. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, nereden alınır? İşte öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ve şartları

Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, nasıl ve nereden alınır, kimler alabilir sorusu yanıt arıyor. Ak Parti seçim vaatleri arasında üniversite öğrencilerine tek seferlik cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti getirileceği yer alıyordu. Bu noktada öğrencilere vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı gündemdeki yerini korumakta. İşte öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ve diğer detaylar hakkında bilgiler

Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zamana kadar geçerli, kimler alabilir? ÖTV’siz KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

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