Giriş Tarihi: 23.10.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 18:30

MPİ Milli Piyango On Numara sonucu bilet sorgulama ekranı TIKLA-SORGULA! 23 Ekim 2023 On Numara çekilişi canlı izle!

On Numara çekiliş sonucu sorgulama haftanın ilk günü çekilen kuranın sonucunu merak edenler için heyecanla takip ediliyor. www.millipiyangoonline.com üzerinden takip edilen süreçte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları 23 Ekim Pazartesi çekilişi canlı izle ekranı Milli Piyango üzerinde yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı…